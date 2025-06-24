عاجل: القطعة المفقودة في الهلال !

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد حسين العلي، مهاجم الهلال السابق، أن المخاوف التي أثيرت حول غياب ميتروفيتش كانت في محلها، وهو ما ظهر أمام ريال مدريد وسالزبورغ.

قال العلي: “الهلال لا يحتاج فقط إلى عودة ميتروفيتش، بل هو في أمس الحاجة إلى مهاجم إضافي على مستوى عالٍ. أوسيمين قد يكون هو الخيار المثالي والورقة التي تعيد التوازن الهجومي للفريق في مشوار كأس العالم للأندية والمنافسات المحلية والقارية”.

كما أشاد العلي بتحسن التنظيم الدفاعي للفريق، معتبرًا أن صلابة الخط الخلفي هي إحدى نقاط قوة الهلال الكلاسيكية، لكنه أشار إلى أن الدفاع ومحور الوسط بحاجة إلى المساهمة الهجومية بشكل أكثر فاعلية.

وحول الخيارات الفنية المتاحة حاليًا، أبدى العلي تحفظه على فاعليتها، معتبرًا أن عودة ميتروفيتش ستمنح المدرب إنزاغي مرونة أكبر، أما في حال غيابه، فإن التركيز يجب أن يكون على تنشيط الأطراف وتفعيل دور مالكوم بشكل أوضح.

إضافة إلى ذلك ، يجب الاستفادة من مجهودات سالم الدوسري، المدعوم بثنائي وسط يمتلك الحلول الفردية كسافيتش ونيفيز، خاصة من خلال التسديدات خارج المنطقة.

كما نبّه العلي إلى أن مواجهة باتشوكا لن تكون سهلة رغم خروجه من المنافسة، بل قد تكون أكثر تعقيدًا، لأن الفريق المكسيكي سيلعب دون ضغوط.