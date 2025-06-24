عاجل: الخميس بداية العام الهجري 1447 فلكيا بعد ميلاد هلال المحرم غدا

شكرا لاهتمامكم بخبر الخميس بداية العام الهجري 1447 فلكيا بعد ميلاد هلال المحرم غدا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يفصلنا أقل من يوم عن بداية عام هجري جديد، إذ يُولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد الاقتران في الساعة 12:33 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1446 هـ الموافق 25 يونيو/ حزيران 2025.

بحسب الحسابات الفلكية، يُولد الهلال الجديد عقب حدوث الاقتران يوم الرؤية الموافق 29 من ذي الحجة، والذي يوافق الأربعاء 25 يونيو/ حزيران. ووفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن الهلال سيبقى في أفق مكة المكرمة لمدة 20 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما يظل ظاهرًا في سماء القاهرة لمدة 27 دقيقة.

وفي بقية محافظات مصر، تتراوح مدة بقاء الهلال الجديد في السماء بعد غروب الشمس بين 21 دقيقة و29 دقيقة، ما يسمح بإمكانية رصده في أغلب المناطق داخل البلاد.

مدة بقاء الهلال في الدول العربية والإسلامية

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية الأخرى، تتفاوت مدة ظهور الهلال الجديد بعد غروب الشمس بين دقيقة واحدة و36 دقيقة، بحسب موقع كل مدينة وخط عرضها، وهو ما يؤكد تحقق الرؤية الشرعية للهلال في العديد من البلدان.

غرة المحرم وبداية العام الجديد

وبناءً على هذه المعطيات الفلكية، تُحدد غرة شهر المحرم لعام 1447 هـ فلكيًا يوم الخميس 26 يونيو/ حزيران 2025، ليكون بذلك أول أيام العام الهجري الجديد.

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