عاجل: سيناريوهات معقدة تهدد تأهل الهلال رغم الفوز المحتمل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – دخلت المجموعة الثامنة بمونديال الأندية، التي تضم ريال مدريد والهلال وسالزبورغ وباتشوكا، منعطفًا حاسمًا، حيث باتت جميع الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها قبل الجولة الختامية.

وفيما يلي السيناريوهات الممكنة لحسم بطاقتي التأهل:

•فوز الهلال ضد باتشوكا مع انتصار ريال مدريد: يتأهل الفريقان مع تصدّر النادي الأبيض للمجموعة.

•فوز الهلال مع انتصار سالزبورغ على الريال: يتأهل الزعيم والفريق النمساوي، ويتصدر الثاني الترتيب.

•فوز الهلال وتعادل سلبي بين ريال مدريد وسالزبورغ: يتأهل الزعيم والميرينغي، ويتصدر الأخير المجموعة بفارق الأهداف.

•فوز الهلال وتعادل إيجابي بين الريال وسالزبورغ (1-1 أو أكثر): يتأهل النادي الملكي والفريق النمساوي، ويخرج الزعيم رغم انتصاره، ويتصدر الميرينغي.

•تعادل الهلال أو خسارته: يحسم التأهل لصالح ريال مدريد وسالزبورغ بغض النظر عن نتيجة لقائهما، بينما تتحدد الصدارة بناءً على فارق الأهداف.

الآن، يملك الهلال مصيره بيده، لكن حسم بطاقة التأهل يتطلب الفوز ومراقبة نتيجة المباراة الأخرى بعناية، خاصة أن بعض السيناريوهات تُقصيه رغم تحقيقه الانتصار.