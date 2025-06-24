عاجل: حقيقة رحيل ريبيرو عن الأهلى بعد الخروج من كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصدر بالنادى الأهلى مصير الاسبانى خوسيه ريبيرو المديرالفنى لفريق الكرة بعد وداع الفريق لبطولة كأس العالم للاندية عقب التعادل مع بورتو البرتغالى فى الجولة الاخيرة لمباريات الدورى

وقال ريبيرو مستمر مع الفريق فى الفترة القادمة، ولم يتم مناقشة الامر، خاصة وان المدير الفنى لم يتعرف على اللاعبين بشكل كافى ومن ثم لامجال لتقييم عمل المدير الفنى.

واضاف من الصعوبة الحكم على المدير الفنى فى تلك الفترة،وهناك ترتيبات خاصة للموسم المقبل،وسوف يتم عقد عدد من الجلسات مع المدير الفنى للترتيب للمرحلة المقبلة.. من ناحية أخرى قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن التوفيق غاب عن الفريق في الكثير من الفرص التي أتيحت له أمام بورتو البرتغالي، التي أقيمت صباح اليوم وانتهت بالتعادل في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الشحات: كان بالإمكان أن تنتهي مباراة بورتو بنتيجة كبيرة لنا، لكن هذه هي كرة القدم، وعلينا أن نتقبل ذلك.

وواصل لاعب الفريق حديثه: تمنينا أن نسعد جماهير الأهلي لا سيما التي تواجدت في ملعب مباراة بورتو وملأت جنبات الاستاد، وهو أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز.

وأشار الشحات إلى أن لكل مباراة ظروفها، والفريق قدم مباراة كبيرة أمام إنتر ميامي الأمريكي، وكان بالإمكان أن يسجل الفريق ويفوز في حال استغلال الفرص.

واختتم حسين الشحات تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي، طالبهم فيها بمواصلة الالتفاف خلف فريقهم، مؤكدًا أن القادم سيكون أفضل للفريق