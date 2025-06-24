عاجل: هويسين فعل ما لم يفعله تشواميني وفالفيردي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث روبيرتو موراليس عبر الكادينا كوبي، مشيرًا للدور الكبير الذي يلعبه ديان هويسين مع ريال مدريد في مونديال الأندية.

موراليس صرح بالتالي” “إذا نظرنا إلى الأرقام، فسنجد أن أكثر من مرر كرات في ريال مدريد هو هويسين، وليس تشواميني مثلًا، رغم أنه يتنقل بين الوسط والدفاع وكان من المنتظر أن يقوم بهذا الدور، ولا فالفيردي أو أي من لاعبي بناء اللعب.”.

وأضاف ” المثير أن هويسين هو من كسر أكبر عدد من الخطوط عبر التقدم بالكرة تحت سيطرته، ليس فقط داخل الفريق، بل على مستوى البطولة كاملة.”