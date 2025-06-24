عاجل: الهلال قادر على التأهل لدور الـ 16.. ولكن بشروط!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد المحلل الفني عبدالعزيز الضويحي أن فرص الهلال في التأهل للدور الـ16 بكأس العالم للأندية قائمة، لكنها مشروطة بتعزيز بعض الجوانب الفنية داخل الملعب.

وفقًا للضويحي، فإن على رأسه هذا الجوانب يجب تفعيل دور الأطراف بشكل أكبر واستثمار الكرات الثابتة، إلى جانب ضرورة وجود مهاجم حاسم يعرف طريق الشباك.

بينما أضاف: “الهلال خاض مواجهتين صعبتين استنزفتا الكثير من الجهد البدني، ما يتطلب استرجاعًا بدنيًا سريعًا قبل اللقاء المقبل، خاصة أن باتشوكا ليس بالخصم السهل، ويملك عناصر لا تقل عن خصوم الزعيم السابقين”.

ورغم إشادته بتحسن التنظيم الدفاعي للفريق، أشار الضويحي إلى أن الجانب الهجومي لا يزال بحاجة إلى تطوير، خصوصًا في صناعة وإنهاء الفرص، مختتمًا حديثه بالتمنيات بالتوفيق للزعيم في استكمال مشواره بالبطولة.