عاجل: وسام أبو علي يعيد “الهاتريك العربي” في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعاد الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي المصري، الهاتريك العربي إلى كأس العالم للأندية.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف في شباك بورتو البرتغالي، فجر اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.

وأحرز اللاعب الفلسطيني أهدافه الثلاثة في الدقائق (15، و45+2 من ضربة جزاء و51).

وأصبح وسام أبو علي ثاني لاعب عربي يسجل الهاتريك في كأس العالم للأندية بعد الليبي حمدو الهوني الذي سجل هاتريك مع الترجي التونسي أمام السد القطري يوم 17 ديسمبر 2019.

وسجل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي ثاني هاتريك في النسخة الحالية للمونديال بعد أن أحرز جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ الألماني هاتريك في مرمى أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وغادر وسام أبو علي للإصابة في الدقيقة 58 متأثراً بآلام في العضلة الخلفية.