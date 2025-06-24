عاجل: مواجهة الأخضر أمام المكسيك ستكون الأصعب في الكأس الذهبية لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يرى عايض مبخوت الناقد الرياضي، أن مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيكي، في ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية، ستكون الأصعب للأخضر في مشواره بالبطولة.

مبخوت أوضح أن منتخب المكسيك يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج ” دورينا غير”، حيث قال:

-“مباراة المنتخب السعودي أمام المكسيك صعبة، بل أعتقد أنها ستكون الأصعب في البطولة”.

-“المكسيك منتخب قوي للغاية، ويمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين، إضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به”.