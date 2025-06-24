عاجل: “بن رمضان” يضع البصمة الأولى مع الأهلي المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - وضع النجم التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الأهلي المصري، بصمته الأولى مع فريقه الجديد.

وانضم بن رمضان للأهلي في الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من فرينكفاروزي المجري.

وسجل بن رمضان، الهدف الرابع للأهلي في مرمى بورتو البرتغالي خلال لقاء الفريقين فجر اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأودع اللاعب التونسي الكرة في شباك بورتو في الدقيقة (64) بعد تصويبة صاروخية متقنة سكنت الشباك ببراعة.

وأصبح بن رمضان أول لاعب تونسي يسجل في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بعد أن أحرز للترجي لاعبه الجزائري يوسف بلايلي.