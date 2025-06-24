عاجل: صواريخ إيران تخلف 11 قتيلا وعشرات المصابين في بئر السبع

شكرا لاهتمامكم بخبر صواريخ إيران تخلف 11 قتيلا وعشرات المصابين في بئر السبع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 11 شخصًا حتى الآن جراء سقوط صواريخ إيرانية على مدينة بئر السبع، الواقعة جنوب إسرائيل، وذلك ضمن موجة من التصعيد العسكري غير المسبوق، حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية.

وأفادت التقارير بأن صواريخ إيرانية سقطت في منطقة النقب، ما أدى إلى دمار واسع النطاق، خصوصًا في مدينة بئر السبع.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن أحد الصواريخ أصاب مبنى سكنيا مكونًا من 7 طوابق بشكل مباشر، ما تسبب في انهيار جزئي وأضرار جسيمة.

سقوط قتلى ومصابين في قصف بئر السبع

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن سقوط 3 قتلى في البداية، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، قبل أن يتم تحديث الحصيلة لتصل إلى 11 قتيلاً حتى لحظة إعداد الخبر.

كما تم تسجيل 6 إصابات أخرى على الأقل، بينها حالة حرجة، إثر سقوط أحد الصواريخ على مبنى سكني بالمدينة.

دفعات صاروخية متتالية من إيران

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات تمثل الموجة الرابعة من الصواريخ الإيرانية خلال هذا التصعيد المتسارع.

وأوضحت المصادر أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لم تنجح في اعتراض جميع الصواريخ، ما أدى إلى سقوط بعضها في مناطق مأهولة بالسكان، خصوصًا في بئر السبع.

إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

وبسبب استمرار القصف، أعلن الإعلام الإسرائيلي عن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، وذلك ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى ضمان سلامة الطيران المدني والعسكري وسط التصعيد.

وقف إطلاق النار

في وقت سابق، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة “إن بي سي نيوز” بأنه يتوقع أن يستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي أعلنه اليوم الثلاثاء، “إلى الأبد”، وفقًا لـ”سكاي نيوز.

وقال ترامب للشبكة الأميركية: “أعتقد أن وقف إطلاق النار غير محدود. سيستمر إلى الأبد”.

ووصف وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بأنه “يوم رائع للعالم”.

وكانت “رويترز” قد نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب “توسط في اتفاق وقف إطلاق النار في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

لا مزيد من الهجمات

ووفق المسؤول في البيت الأبيض فإن إسرائيل “وافقت على وقف إطلاق النار ما لم تشن إيران هجمات أخرى، وبعد أن أبلغت إيران أميركا بأنها لن تشن المزيد من الهجمات”.

وأضاف المسؤول أن “نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث ستيف ويتكوف عقدوا محادثات مباشرة وغير مباشرة مع الإيرانيين للتوسط في وقف إطلاق النار”.