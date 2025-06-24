عاجل: يايسله يطلب الاستبعاد.. وإدارة الأهلي تتحرك لتسويق عقود الراحلين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – فضل مسؤولو النادي الأهلي التريث في إبرام صفقات أجنبية جديدة للفريق الأول، في انتظار اتضاح الصورة كاملة بشأن اللاعبين المرشحين للرحيل هذا الصيف، وذلك وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية.

وأشارت إلى أن الإدارة الأهلاوية بدأت فعليًا في تسويق عقد الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، لكنها لم تتلقَ عروضًا جدية حتى الآن، ما دفعها إلى مضاعفة جهودها للبحث عن مخرج مناسب للاعب الذي عاد مؤخرًا إلى صفوف الفريق بعد انتهاء فترة إعارته لفنربخشة التركي، والذي بدوره رفض تمديد الإعارة.

في المقابل، أتم الأهلي خطوة مهمة على صعيد الترتيب الداخلي، بعد أن نجحت إدارته في التوصل لاتفاق مع نادي السد القطري بشأن انتقال البرازيلي روبرتو فيرمينو، في خطوة جاءت بعد مفاوضات مكثفة أنهت بقاءه مع الراقي.

من جانبه، أوصى الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق، باستبعاد البرازيلي ألكسندر من قائمة الموسم الجديد، نتيجة لمعاناته المستمرة من إصابة مزمنة في الحوض، تسببت في غيابه المتكرر الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن تُحسم هذه الملفات بشكل نهائي قبل انطلاق المعسكر الإعدادي الخارجي المقرر في يوليو المقبل، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

يُذكر أن عقدي ماكسيمين وفيرمينو مع الأهلي يمتدان حتى يونيو 2026، إلا أن الرحيل بات مصيرًا أقرب من البقاء بالنسبة للثنائي، خصوصًا في ظل التحركات الجارية داخل أسوار النادي.