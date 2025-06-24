عاجل: أبدى غضبه من مواقع التواصل.. «قفشة» يعتذر لجماهير الأهلي المصري

شكرا لاهتمامكم بخبر أبدى غضبه من مواقع التواصل.. «قفشة» يعتذر لجماهير الأهلي المصري والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تقدم محمد مجدي “قفشة” لاعب الأهلي بالاعتذار لجماهير الفريق المصري بعد وداع كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من كأس العالم للأندية 2025، دون تحقيق أي فوز، بعد تعادله مع بورتو البرتغالي 4-4، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان الأهلي فشل في الفوز على إنتر ميامي الأمريكي بالتعادل السلبي، ثم تعرض للهزيمة ضد بالميراس البرازيلي 0-2.

ماذا قال قفشة بعد خروج الأهلي من كأس العالم للأندية 2025؟

وفي تصريحات غاضبة لقناة “إم بي سي مصر”، قال قفشة: “كنا نتمنى تحقيق المزيد في البطولة”.

وتابع: “نعتذر لجماهير الأهلي على الخروج من كأس العالم للأندية، حقيقة كنا نريد التأهل إلى ثمن النهائي”.

وأضاف: “لا أشغل بالي كثيراً بما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هناك أمور غير منطقية تحدث بها”.

وأكمل: “بالتأكيد أشعر بالحزن من بعض الانتقادات عبر مواقع التواصل، خاصة أنه يتم التركيز على لقطة سلبية واحدة، ويتم نسيان لقطات أخرى جيدة”.

واستطرد: “مواقع التواصل أصبح علاقات وحب، أنا متقبل أي شيء، وأرحب بالانتقادات، لكني أرفض الحملات المدفوعة”

وأتم: “فيه ناس تقول إن قفشة دمه خفيف وينزل الملعب للضحك، أنا عاقل وتركيزي على الكرة فقط، الضحك خارج الملعب”.

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