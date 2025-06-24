عاجل: وسام ابوعلي يتحدث عن الهاتريك وعظمة جماهير الأهلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إنه يشعر بالحزن الشديد، بعد الخروج من منافسات بطولة كأس ‏العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4.‏

وأوضح أن الفريق قدم مباراة كبيرة، وحصل على العديد من الفرص التي كان يجب تسجيلها، وهو ما حدث خلال مباراة إنتر ميامي ‏التي تعادل خلالها الأهلي في افتتاح البطولة.‏

وأضاف: كأس العالم للأندية بطولة كبيرة، والتفاصيل الصغيرة يكون لها دور مهم للغاية في حسم المباريات، والأهلي قدم أداءً ‏قويًّا وسط ظروف صعبة، والفريق أثبت نفسه على الخريطة وأسعد جماهيره بالمردود الذي شاهده الجميع.‏

وأشار وسام أبو علي إلى أن اللاعبين اجتهدوا وبذلوا كل ما يمكن خلال المباريات الثلاث، خاصة أن بورتو فريق قوي ولديه أسماء ‏مميزة في كل المراكز.‏

وعن الهاتريك الذي سجله والفوز بجائزة رجل المباراة، قال: الحمد لله على هذا الأداء، ولكني كنت أتمنى أن نتأهل إلى ‏الدور الثاني، وفخور بما قدمته وبالتأكيد تسجيل ثلاثة أهداف في بطولة مثل كأس العالم للأندية أمر إيجابي للغاية.‏

وشدد على أن جماهير الأهلي صنعت الحدث في البطولة، بعد أن تواجدوا بكثافة، وأن تواجدهم خلف الفريق شرف لأي ‏لاعب، لافتًا إلى أن البطولة كانت فرصة عظيمة للتواجد على الساحة، وسوف يستفيد منها الجميع من أجل المنافسة بقوة على ‏بطولات الموسم الجديد.‏