عاجل: وسام ابوعلي يتحدث عن الهاتريك وعظمة جماهير الأهلي

شكرا لاهتمامكم بخبر وسام ابوعلي يتحدث عن الهاتريك وعظمة جماهير الأهلي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - قال وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إنه يشعر بالحزن الشديد، بعد الخروج من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4.
وأوضح أن الفريق قدم مباراة كبيرة، وحصل على العديد من الفرص التي كان يجب تسجيلها، وهو ما حدث خلال مباراة إنتر ميامي التي تعادل خلالها الأهلي في افتتاح البطولة.
وأضاف: كأس العالم للأندية بطولة كبيرة، والتفاصيل الصغيرة يكون لها دور مهم للغاية في حسم المباريات، والأهلي قدم أداءً قويًّا وسط ظروف صعبة، والفريق أثبت نفسه على الخريطة وأسعد جماهيره بالمردود الذي شاهده الجميع.
وأشار وسام أبو علي إلى أن اللاعبين اجتهدوا وبذلوا كل ما يمكن خلال المباريات الثلاث، خاصة أن بورتو فريق قوي ولديه أسماء مميزة في كل المراكز.
وعن الهاتريك الذي سجله والفوز بجائزة رجل المباراة، قال: الحمد لله على هذا الأداء، ولكني كنت أتمنى أن نتأهل إلى الدور الثاني، وفخور بما قدمته وبالتأكيد تسجيل ثلاثة أهداف في بطولة مثل كأس العالم للأندية أمر إيجابي للغاية.
وشدد على أن جماهير الأهلي صنعت الحدث في البطولة، بعد أن تواجدوا بكثافة، وأن تواجدهم خلف الفريق شرف لأي لاعب، لافتًا إلى أن البطولة كانت فرصة عظيمة للتواجد على الساحة، وسوف يستفيد منها الجميع من أجل المنافسة بقوة على بطولات الموسم الجديد.