عاجل: ” على الحديدة ” برشلونة يُحقق إيرادات قياسية في 2024-2025.. ولكن الأرباح سيئة جدا

عدن - ياسمين عبد العظيم - “إيرادات قياسية لبرشلونة في 2024-2025 وصلت لـ950 مليون يورو، لكن الأرباح تظل هامشية بسبب ارتفاع التكاليف”

هاي كورة: وفقًا لتقرير من صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فقد أغلق نادي برشلونة السنة المالية 2024-2025 بإيرادات قياسية بلغت قيمتها 950 مليون يورو، ليتجاوز التوقعات التي قُدرت سابقًا بقيمة 893 مليون يورو.

ويعد هذا الرقم إنجاز كبير، خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان أن الفريق لعب موسم كامل بعيدًا عن ملعبه الخاص سبوتيفاي كامب نو.

كان الوصول إلى الميزانية المتوقعة في حد ذاته يُعد إنجازًا إداريًا حقيقيًا، ولكن ما تحقق فاق هذه التوقعات بالفعل.

وحتى الآن لم تقم إدارة النادي بالإفصاح عن كافة التفاصيل التي تفسر هذه الزيادة، سواء كانت نتيجة صفقات رعاية مميزة أو عوائد تجارية أخرى.

ورغم الإيرادات العالية، لم تتجاوز الأرباح الصافية حاجز 5 ملايين يورو، وهو أمر أصبح معتادًا في النادي الكتالوني.

إذًا تستمر المشكلة الأزلية للنادي، وهي كلما زادت الإيرادات، ارتفعت المصاريف، لتبقى الأرباح هامشية، وهو ما يُشكل تحديًا دائمًا للإدارة المالية في برشلونة.