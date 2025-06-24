عاجل: استجابة لرغبة يايسله… الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد نجم الفريق

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية، أن إدارة النادي الأهلي بدأت مفاوضاتها مع اللاعب أيمن فلاتة، لتجديد عقده خلال الفترة الحالية.

خطوة إدارة الراقي جاءت استجابة لرغبة المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي طالب باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، وسعى لتجديد عقده تفاديًا لرحيله.

عقد فلاتة مع الأهلي سينتهي بنهاية شهر سبتمبر المقبل، في وقت تلقى فيه اللاعب عدة عروض رسمية من أندية أخرى ترغب في التعاقد معه.