عاجل: جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 .. والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كل ما تريد معرفته عن مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

يستعد الأهلي لمشاركة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تنطلق نسختها الأولى في صيف 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إجراء تغييرات على نظام بطولة كأس العالم للأندية، لتصبح شبيهه بمونديال المنتخبات، حيث تقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 ناديًا يتم توزيعهم على 8 مجموعات.

وأوقعت القرعة عملاق القارة الإفريقية في المجموعة الأولى، مع كل من “بالميراس وبورتو وإنتر ميامي”، علمًا بأنه سيخوض مباراة الافتتاح في مواجهة الفريق الأمريكي، بقيادة ليونيل ميسي.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025 .. والقنوات الناقلة

ويستعرض كووورة في السطور التالية جدول مباريات الأهلي وترتيب مجموعته في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته:

ما النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2025؟

اعتمد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم نظام كأس العالم للأندية 2025 والذي يشبه كثيرًا نظام بطولة كأس العالم بالشكل القديم الذي انتهى بعد قطر 2022.

ويُشارك في البطولة 32 فريقًا من 6 قارات بجانب بطل البلد المضيف، على أن يتم اختيار الفرق بين سنوات كل نسخة من كأس العالم، أي أنه يتم اختيار المشاركين في نسخة 2025 من الأبطال بين 2021-2024 بجانب التصنيف الجديد المتبع.

وتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات، كل مجموعة من أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

وبداية من ثمن النهائي، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ما القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025؟

أعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

وقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة ” بالميراس وبورتو وإنتر ميامي” وخرج من درو المجموعات..

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأهلي – إنتر ميامي الأحد 15 يونيو 2025

03:00 مصر والسعودية 0-0 هارد روك بالميراس – الأهلي الخميس 19 يونيو 2025

19:00 مصر والسعودية 0-2 ماتلايف ستاديوم بورتو – الأهلي الثلاثاء 24 يونيو 2025

04:00 مصر والسعودية 4-4 ماتلايف ستاديوم

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

تضم المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025 بالميراس وبورتو والأهلي وإنتر ميامي، وجاء ترتيبها كالآتي: