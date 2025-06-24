عاجل: فيديو: الأخضر يصل إلى سان دييغو استعدادًا لمواجهة المكسيك في الكأس الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة سان دييغو، استعدادًا لمواجهة المكسيك ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية.

بعثة الأخضر من المقرر أن تتجه يوم السبت إلى ولاية أريزونا، لإجراء الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة، التي ستُقام في مدينة غلينديل.

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة المكسيك يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.