عاجل: بمباراة للذكرى.. الأهلي يودع مونديال الأندية ويفشل في فك العقدة

شكرا لاهتمامكم بخبر بمباراة للذكرى.. الأهلي يودع مونديال الأندية ويفشل في فك العقدة والان مع التفاصيل



ودع الأهلي منافسات كأس العالم للأندية 2025 بمباراة للذكرى، لكن الفريق المصري فشل في فك العقدة.

الأهلي واجه بورتو، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، ضمن دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025.

نتيجة مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

وانتهت المباراة بين الأهلي وبورتو بتعادل مجنون بنتيجة 4-4.

وشهدت الدقيقة 16، قيام وسام أبو علي بتسجيل الهدف الأول لصالح الأهلي.

وفي الدقيقة 23، سجل بورتو هدف التعادل عبر رودريغو مورا

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف وسام أبو علي الهدف الثاني لصالح الأهلي من ركلة جزاء

لكن بورتو، في الدقيقة 50، سجل هدف التعادل عن طريق ويليان غوميز.

واشتعلت المباراة، وأضاف وسام أبو علي الهدف الثالث له وللأهلي في المباراة.

ومع ذلك، شهدت الدقيقة 53، نجاح سامو أغيهوا في منح التعادل مجدداً لبورتو في مباراة مثيرة

وبالدقيقة 64، استطاع محمد علي بن رمضان تسجيل الهدف الرابع لصالح الأهلي، لكن بورتو أدرك التعادل في الدقيقة 89 بواسطة بيبي.

وبذلك، فشل الأهلي في فك العقدة الخاصة بعدم تحقيقه للانتصارات أمام الفرق الأوروبية في كأس العالم للأندية، على مدار تاريخ مشاركات الفريق المصري.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

وخرج الأهلي من البطولة، بعد احتلاله المركز الأخير برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بورتو الثالث

بدوره، احتل بالميراس البرازيلي صدارة ترتيب المجنوعة بـ5 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الأمريكي، بعد تعادلهما في النتيجة 2-2.

الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن

وبذلك، ارتفع عدد الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 إلى الرقم 6

والتحق إنتر ميامي وبالميراس بأندية، فلامنغو وبوتافوغو من البرازيل، فضلاً عن باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي.

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