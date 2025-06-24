عاجل: بالميراس يفرض التعادل على إنتر ميامي ويرافقه إلى دور الـ16

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتهت أحداث مباراة إنتر ميامي وبالميراس بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، ليصعد الثنائي إلى دور الـ16.

جاءت ثنائية إنتر ميامي عن طريق تادبو اليندي وسواريز بالدقيقتين 16 و65، بينما جاء أهداف بالنيو وموريسيو، بالدقيقتين 80 و87.

تاريخ مواجهات الفرق الأمريكية ضد البرازيلية

وتُعد هذه المواجهة هي الأولى تاريخيًا بين فريقي إنتر ميامي وبالميراس، حيث لم يسبق لأي منهما اللعب ضد أندية من البلد الآخر في بطولات رسمية، وتعد المواجهة الأولى للنجم العالمي، ليونيل ميسي.

كما أنها ثاني مباراة فقط في البطولة تجمع بين فريق أمريكي وآخر برازيلي، بعد مواجهة بوتافوجو أمام سياتل ساوندرز في المجموعة الثانية، والتي انتهت بفوز بوتافوجو 2-1.

حسابات التأهل تشعل اللقاء

النتيجة المنتظرة لهذه المواجهة سيكون لها تأثير مباشر على مصير الأهلي في البطولة، إذ يحتاج الفريق الأحمر لتعثر إنتر ميامي بفارق هدفين أمام بالميراس ليحافظ على آماله في التأهل، بشرط فوزه هو على بورتو بنفس الفارق.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل الجولة الأخيرة