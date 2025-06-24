عاجل: تأهل إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي إلى دور الـ16 فى مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم -

تأهل فريق بالميراس البرازيلي و نظيره إنتر ميامي الأمريكي ، إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية بعد إنتهاء اللقاء الذي جمع بينهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس العالم للاندية 2025

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم إنتر ميامي بهدف دون رد.

واستحوذ لاعبو فريق إنتر ميامي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما قدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا ضعيفًا.

وسجل أليندي هدف التقدم لفريق إنتر ميامي في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو إنتر ميامي كرة واحدة على المرمى من 4 محاولات مقابل تسديدة من 10 محاولات لفريق بالميراس.

واستحوذ فريق إنتر ميامي على مجريات اللعب بنسبة 59% مقابل 41% لفريق بالميراس.

وانقلب الاستحواذ في الشوط الثاني لصالح فريق بالميراس، فيما قدم لاعبوه أداءً هجوميًا قويًا.

وهدد لاعبو فريق بالميراس مرمى إنتر ميامي بالعديد من المحاولات الهجومية خلال الشوط الثاني من المباراة.

وسجل باولينيو هدف تقليص الفارق لـ بالميراس في الدقيقة 80، ثم سجل زميله ماوريسيو هدف التعادل في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة يتأهل فريقا إنتر ميامي وبالميراس لدور الـ16 من البطولة على الترتيب إنتر ميامي في صدارة المجموعة بـ7 نقاط وخلفه بالميراس بـ4 نقاط، ويودع الاهلي البطولة رسميا.