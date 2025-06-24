عاجل: الأهلي يودع مونديال الأندية بعد تعادل مثير مع بورتو

عدن - ياسمين عبد العظيم - ودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد تعادله مع بورتو بأربعة أهداف لكل فريق، مما أنهى مشواره في البطولة.

افتتح الأهلي التسجيل مبكرًا عن طريق وسام أبو علي، في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، بعد ضغط هجومي منظم من جانب “المارد الأحمر”، الذي دخل اللقاء بروح عالية ورغبة واضحة في التسجيل المبكر.

أهداف مباراة الأهلي اليوم

سجل بورتو هدف التعادل أمام الأهلي مستغلًا خطأ دفاعي فادح من الخط الخلفي، ليُعيد المباراة إلى نقطة البداية وسط ذهول الجماهير بالدقيقة 21، ليسجل الأحمر الهدف الثاني عن طريق وسام أبو علي من ركلة جزاء.

ليعود ويليام جوميز لاعب لورتو لتسجيل التعادل في مرمى الشناوي، ولكن الأهلي رد سريعا بالهدف الثالث عن طريق وسام أبو علي.

واشتعلت المباراة بالهدف الثالث لصالح بورتو عن طريق امورودين بالدقيقة 53 أمام الاهلي، وتصبح النتيجة (3-3).

وسجل الأهلي الهدف الرابع عن طريق محمد علي بن رمضان في الدقيقة 64، قبل أن يدرك بورتو التعادل عن طريق بيبي أكينو بالدقيقة 89.

تشكيل الأهلي ضد بورتو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وحسين الشحات.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه، ووسام أبوعلي.

الأهلي مباشر

من المنتظر أن يتم نقل مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية 2025 عبر أكثر من منصة وقناة رياضية لضمان وصولها إلى جمهور واسع من عشاق كرة القدم.

وتُذاع المباراة بشكل رسمي عبر شبكة “DAZN” العالمية، التي تمتلك حقوق البث الرقمي للبطولة، مما يتيح للمشتركين متابعة اللقاء بجودة عالية عبر الإنترنت.