عاجل: جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025.. والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على جدول مباريات ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 ..

دخل دور المجموعات في المرحلة الحاسمة بالوصول إلى الجولة الثالثة وحسمت عدة أندية تأهلها بالفعل للأدوار الإقصائية.

فلامنجو كان أول من حسم تأهله إلى ثمن النهائي متصدرًا عن المجموعة الرابعة، تلاه كلًا من بايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي بعد مرور جولتين فقط.

في السطور التالية من كووورة نستعرض لكم جدول مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025، والقنوات الناقلة، وطريقة المشاهدة عبر الإنترنت.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025 .. والقنوات الناقلة