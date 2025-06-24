عاجل: الاهلي يودع كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو 4-4

شكرا لاهتمامكم بخبر الاهلي يودع كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو 4-4 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - ودع الاهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي 4-4في المباراة التي انتهت منذ قليل في الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول.

وصل رصيد الاهلي إلى نقطتين فقط بعد التعادل في الجولة الاولي مع انتر ميامي والخسارة امام بالميراس ثم التعادل مع بورتوالبرتغالي

احرز اهداف الاهلي وسام ابو علي ثلاثة اهداف “هاتريك” وأضاف محمد علي بن رمضان الهدف الرابع

اضاع الاهلي العديد من الفرص السهلة خلال الشوط الثاني عن طريق اشرف بن شرقي وعمر كمال عبد الواحد وجراديشار وكان بمقدره تحقيق الفوز وترك ذكري طيلة في البطولة

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنشاط واضح قبل ان يسجل بورتو هدف التعادل ويرد وسام ابو علي بهدف ثالث في الدقيقة 51 من رأسية رائعة إثر كرة عرضية من محمد هاني وكالعادة جاء الرد البرتغالي سريعًا من بورتو عن طريق سامو أجيهوا في الدقيقة 53 من رأسية أيضًا.

،ويجري ريبيرو ثلاث تغييرات دفعه واحدة بنزول جراديشار وبن شرقي وعمر كمال بدلًا من وسام أبو علي وتريزيجيه وحسين الشحات على التوالي، ونال بن شرقي بطاقة صفراء للخشونة.

سجل محمد علي بن رمضان الهدف الرابع في الدقيقة 64 من تسديدة صاروخية، حاول بعدها الفريق البرتغالي إلى ان نجح في ادراك التعادل

ويجري ريبيرو تغيرا اخر بنزول محمد مجدي افشة بدلا محمد علي بن رمضان في محاولة لتنشيط وسط الملعب ولاحت للاهلي فرصة للتقدم اهدرها جراديشار بغرابة شديدة.

استمرت محاولات الاهلي إلى ان قام الحكم بتطلاق صافرته معلنا انتهاء المباراة بالتعادل 4-4.