عاجل: كايو سيزار خارج حسابات الهلال أمام باتشوكا في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موقف البرازيلي كايو سيزار، جناح الهلال السعودي، من المشاركة في مواجهة باتشوكا المكسيكي المرتقبة.

ويستعد الهلال لمواجهة باتشوكا، في مباراته الثالثة والأخيرة في دور مجموعات كاس العالم للأندية، على ملعب “جيوديس بارك”، في تمام الساعة الرابعة، فجر الجمعة المقبل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “الميدان” السعودية، فإن اللاعب سيستمر في الغياب عن صفوف الفريق خلال المباراة الحاسمة، نتيجة عدم جاهزيته الكاملة بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وحرمته من التواجد في مواجهتي ريال مدريد وسالزبورج.

وكان الهلال قد استهل مشواره في البطولة بتعادلين أمام ريال مدريد (1-1) وسالزبورج (0-0)، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين.

ويحتاج إلى الفوز على باتشوكا مع ترقب نتيجة المواجهة الأخرى بين ريال مدريد وسالزبورج لتحديد المتأهلين للدور المقبل.