عاجل: انخفاض الذهب والدولار.. اتفاق وقف حرب إسرائيل وإيران يربك الأسواق

شكرا لاهتمامكم بخبر انخفاض الذهب والدولار.. اتفاق وقف حرب إسرائيل وإيران يربك الأسواق والان مع التفاصيل



أحدث إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران تحولًا مفاجئًا في مزاج الأسواق العالمية.

وأدى إعلان الاتفاق إلى تراجع أسعار الذهب والدولار، وسط موجة جديدة من الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

في أسواق المعادن، انخفض الذهب إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، مع تراجع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن. وسجلت المعاملات الفورية هبوطًا بنسبة 0.6% إلى 3349.89 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.9% إلى 3364.20 دولار.

هذا الانخفاض جاء بعد ساعات من إعلان ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” عن توصل الطرفين إلى “وقف إطلاق نار كامل وشامل” من المتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ خلال 12 ساعة، في خطوة تهدف إلى إنهاء تصعيد عسكري دام 12 يومًا بين طهران وتل أبيب.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب توسط شخصيًا في الاتفاق خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما أجرت الإدارة الأمريكية محادثات موازية مع مسؤولين إيرانيين. وبحسب المصدر، التزمت طهران بوقف الهجمات، مقابل التزام مماثل من إسرائيل.

انعكاسات فورية على العملات والأسهم



وفي سوق العملات، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا واسعًا، بعدما فقد زخمه كعملة ملاذ آمن. وانخفض بنسبة 0.21% أمام الين الياباني إلى 145.79 ين، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.21% إلى 1.1602 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.18% إلى 1.3551 دولار.

أما العملات المرتبطة بالأسواق عالية المخاطر، فقد استفادت من المناخ الإيجابي؛ إذ ارتفع الدولار الأسترالي 0.35% إلى 0.6483 دولار، وحقق الدولار النيوزيلندي مكاسب بنسبة 0.37% ليصل إلى 0.5998 دولار.

الأسواق الآسيوية تتفاعل: ارتفاع نيكي وتراجع الطاقة



وفي طوكيو، قادت أسهم التكنولوجيا مكاسب المؤشر نيكي الياباني، الذي ارتفع بنسبة 1.4% إلى 38898.68 نقطة في التعاملات المبكرة. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.18% إلى 2793.66 نقطة، في استجابة واضحة لتحسن المعنويات بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وسجل سهم “طوكيو إلكترون” – أحد أبرز موردي معدات تصنيع الرقائق – قفزة بنسبة 3.7%، مسجلًا أكبر مساهمة في ارتفاع نيكي. في المقابل، تراجعت أسهم قطاع الطاقة على وقع انخفاض أسعار النفط الخام الأمريكي في التعاملات الآجلة.

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