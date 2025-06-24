عاجل: إنتر ميامي الأمريكي على أعتاب دور الـ16 فى مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم نادي إنتر ميامي على بالميراس بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما على ملعب هارد روك، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

سجل هدف إنترميامي تاديو أليندي في الدقيقة 16،

بدأ نادي إنتر ميامي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أوستاري أوسكار.

خط الدفاع: مارسيلو فايجاندت، ماكسيميليانو فالكون، توماس أفيليس، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، تيلاسكو سيغوفيا، ليونيل ميسي.

خط الوسط: تاديو الليندي، لويس سواريز

وبدأ نادي بالميراس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ويفرتون.

خط الدفاع: جوستافو جوميز، موريلو، بيكيريز، روشا ماركوس.

خط الوسط: لوكاس، رفاييل فيجا، ريتشارد ريوس.

خط الهجوم: مانويل لوبيز، فاكوندو توريس، إيستافيو.

كلا الفريقين يدخل المواجهة وفي جعبته 4 نقاط، حيث حقق بالميراس فوزا وتعادلا، بينما نجح إنتر ميامي في قلب موازين المجموعة بالفوز على بورتو في الجولة الثانية، وهو ما جعله يشارك الفريق البرازيلي صدارة الترتيب. وبات يكفي كلاهما التعادل لضمان العبور إلى دور الـ16.

ورغم أن التعادل يخدم الفريقين، إلا أن كل منهما يسعى لتحقيق الفوز لضمان صدارة المجموعة وتفادي مواجهات أقوى في الأدوار المقبلة، مما يضفي طابعا تنافسيا على اللقاء الذي ينتظره ملايين المشجعين حول العالم، خاصة في ظل تواجد النجم ليونيل ميسي في صفوف الفريق الأمريكي.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى المباراة على المستوى العالمي، يراقب النادي الأهلي المصري المواجهة عن كثب، حيث يحتاج لتحقيق فوز على بورتو، بالتزامن مع فوز بالميراس على إنتر ميامي بفارق هدفين، ليتمسك بفرصة التأهل في سيناريو صعب لكنه ليس مستحيلا.

المباراة تبدو محسومة على الورق، لكنها مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة إذا قرر أحد الفريقين كسر الحسابات واللعب من أجل الهيمنة على القمة، لا مجرد ضمان التأهل.