عاجل: ماريسكا: التدرب في هذه الأجواء مستحيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عن قلقه من تأثير الحرارة الشديدة في فيلادلفيا على أداء فريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2025، واصفًا التدريبات بأنها “شبه مستحيلة” بسبب الظروف الجوية القاسية.

ومع اقتراب درجات الحرارة من 40 مئوية، اضطر ماريسكا لتقصير الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة الترجي التونسي الحاسمة، المقررة فجر الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

وقال لصحيفة “ذا صن”: “التدريب في هذه الأجواء يكاد يكون مستحيلًا. نحاول الحفاظ على طاقة اللاعبين للمباراة”.

وأضاف: “كانت الحصة الصباحية قصيرة جدًا، ركزنا فقط على التخطيط التكتيكي. الظروف صعبة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا”.

واستخدم الجهاز الفني مراوح ضخمة لرذاذ الماء البارد على اللاعبين، مع الاكتفاء بجلسات تكتيكية خفيفة.

ويحتاج تشيلسي لنقطة واحدة فقط للتأهل إلى دور الـ16، حيث ينتظر على الأرجح بايرن ميونيخ يوم السبت.

لكن الفريق يعاني من غيابات، إذ لم يتدرب القائد رييس جيمس بسبب وعكة صحية، بينما يغيب نيكولاس جاكسون للإيقاف بعد طرده في الخسارة 1-3 أمام فلامنجو.

وأكد ماريسكا: “لا يمكن إجراء تدريبات عادية في هذه الظروف، وإلا سنفقد طاقتنا. نكتفي بتمارين قصيرة وتركيز تكتيكي وذهني لتحقيق الهدف”.