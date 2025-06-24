عاجل: أندية البريميرليج … في انتظار رودريغو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي أنطون ميانا عن الجدل القائم بقوة مؤخرًا، بشأن مستقبل النجم رودريغو غوس مع ريال مدريد.

أنطون قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“الأندية الإنجليزية لا تعلم بعد إن كان رودريغو معروضًا للبيع أم لا، ولكنهم ينتظرون”.

“هذه ليست أشهر جيدة بالنسبة إلى اللاعب البرازيلي، ولكنه يتمتع بمكانة مرموقة في الميركاتو”.

“لا تزال الأندية المهتمة تراقب وضع نجم الريال، وخاصة أرسنال ومدربه ميكل أرتيتا”.