عاجل: أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 – 6

عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 20 جنيها خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، حيث سجل عيار «21» نحو 4830 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 5520 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 4140 جنيهًا.

فيما بلغ أسعار الذهب عيار «14» نحو 3220 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 38640 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 3350 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 4890 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 4200 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 3280 جنيهًا.ِ

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

وفي حالة البيع، يخصم المحل من 1% إلى 2% من سعر الذهب.