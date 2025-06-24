عاجل: سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك والسوق السوداء 24 – 6

عدن - ياسمين عبد العظيم - سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 50.77 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 50.87 جنيهًا.

وسجل الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في المصرف المتحد سعر 50.65 جنيهًا للشراء و50.75 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول سعر 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

الدولار في البنك المركزي

وسجل الدولار اليوم في البنك المركزي، سعر 50.62 جنيهًا للشراء و50.76 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 51.50 جنيهًا و51.60 جنيهًا للشراء، و51.70 جنيهًا و51.80 جنيهًا للبيع.