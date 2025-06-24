عاجل: خوسيه ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي فى مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم، التشكيل الرسمي الذى سيواجه به فريق بورتو البرتغالي، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة، وفى نفس التوقيت يلتقي إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي .

تشكيل الأهلي شهد مفاجأة غير متوقعة بإشراك زيزو،على حساب اليو ديانج وعودة أحمد نبيل كوكا على حساب يحيي عطية الله.

وسوف يستمر محمد الشناوي، في حراسة المرمى وامامه الرباعي محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا وفى الوسط أحمد زيزو وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وفى الهجوم حسين الشحات ووسام أبو علي.