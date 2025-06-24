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عاجل: بعد الهدف العكسي.. وسام أبو علي ينهي صيام الأهلي المونديالي (فيديو)

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عاجل: بعد الهدف العكسي.. وسام أبو علي ينهي صيام الأهلي المونديالي (فيديو)

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عدن - ياسمين عبد العظيم - تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/24 05:25 ص بتوقيت أبوظبي


أنهى وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري صيامه التهديفي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

الأهلي يلعب ضد بورتو البرتغالي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025.

وسام أبو علي في ضد بورتو

واستطاع وسام أبو علي تسجيل أول هدف للأهلي في مونديال الأندية 2025.

الهدف الذي سجله أبو علي جاء في الدقيقة 16 من عمر المباراة التي تلعب ضمن المجموعة الأولى.

وجاء ذلك الهدف بعدما فشل الأهلي في زيارة الشباك خلال مواجهتي إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي.

فضلاً عن ذلك، فإن الهدف جاء أن سجل أبو علي هدفاً عكسياً خلال الخسارة بثنائية دون رد أمام بالميراس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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