عاجل: بعد الهدف العكسي.. وسام أبو علي ينهي صيام الأهلي المونديالي (فيديو)

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد الهدف العكسي.. وسام أبو علي ينهي صيام الأهلي المونديالي (فيديو) والان مع التفاصيل



أنهى وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري صيامه التهديفي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

الأهلي يلعب ضد بورتو البرتغالي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025.

وسام أبو علي في مباراة الأهلي ضد بورتو

واستطاع وسام أبو علي تسجيل أول هدف للأهلي في مونديال الأندية 2025.

الهدف الذي سجله أبو علي جاء في الدقيقة 16 من عمر المباراة التي تلعب ضمن المجموعة الأولى.

وجاء ذلك الهدف بعدما فشل الأهلي في زيارة الشباك خلال مواجهتي إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي.

فضلاً عن ذلك، فإن الهدف جاء أن سجل أبو علي هدفاً عكسياً خلال الخسارة بثنائية دون رد أمام بالميراس.

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