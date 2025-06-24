عاجل: دفعة معنوية قبل الحسم.. بن نافل يدعم الهلال من واشنطن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أعلن نادي الهلال عن وصول رئيسه، فهد بن نافل، إلى مقر إقامة بعثة الفريق في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لدعم الزعيم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

النادي نشر عبر حسابه الرسمي على منصة “X” صورًا توثق لحظة وصول بن نافل، مرفقة بتعليق: “سعادة الرئيس يصل إلى مقر بعثة الفريق في العاصمة واشنطن”.

حضور رئيس الزعيم يُعد دفعة معنوية قوية للفريق، في ظل التحضيرات الجارية لمواجهة باتشوكا المكسيكي، صباح الجمعة المقبل، على ملعب “جيوديس بارك”، في ختام دور المجموعات من البطولة.