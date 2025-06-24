عاجل: مانشستر يونايتد يزاحم القادسية على ضم مهاجم فيورنتينا

عدن - ياسمين عبد العظيم - يضع نادي القادسية، نصب عينيه التعاقد مع المهاجم الإيطالي مويس كين، نجم فيورنتينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة لتعزيز خط هجومه.

ورغم امتلاك القادسية لثنائي هجومي مميز، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج والمكسيكي جوليان كينيونيس، اللذين تألقا في دوري روشن السعودي الموسم الماضي، إلا أن النادي يسعى لإضافة المزيد من القوة النارية.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، عبر موقعه الرسمي، أن القادسية جاد في مفاوضاته لضم كين، حيث يستعد النادي لتقديم راتب سنوي مغرٍ يبلغ 15 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

وأضاف أن القادسية مستعد أيضًا لتفعيل الشرط الجزائي في عقد كين مع فيورنتينا، والمقدر بـ52 مليون يورو، لإتمام الصفقة.

لكن المهمة لن تكون سهلة، حيث أشار دي مارزيو إلى اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي باللاعب، ما قد يُشعل منافسة قوية على خدماته.

دخول اليونايتد في المفاوضات سيضع القادسية أمام تحدٍ كبير لإقناع كين بالانتقال إلى الدوري السعودي.

كان كين قد قدم موسمًا رائعًا مع فيورنتينا في 2024/2025، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة في 44 مباراة بجميع المسابقات، مما جعله ثاني هدافي الدوري الإيطالي، وهدفًا رئيسيًا في سوق الانتقالات.