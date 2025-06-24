عاجل: مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تابع لحظة بلحظة مجريات مباراة الأهلي المصري وبورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على فريق بورتو من أجل العبور إلى الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2025

ويلتقي الفريقان في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ويحمل كل فريق قبل المواجهة نقطة واحدة في رصيده.

ويحتل بورتو المركز الثالث بفارق الأهداف متفوقاً على الأهلي.

بينما يتصدر بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي ترتيب المجموعة بـ4 نقاط لكل منهما.

ويحتاج الأهلي لتحقيق لفوز على بورتو في الجولة الأخيرة، مع انتصار بالميراس أمام إنتر ميامي، وتجاوز رفاق ميسي في الترتيب عبر فارق الأهداف، من أجل التأهل

موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

تُقام مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو/ حزيران 2025.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 04:00 فجراً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 05:00 فجراً بتوقيت الإمارات.

تشكيل الأهلي ضد بورتو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان “بيكهام”، أشرف داري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد بن رمضان ومحمود حسن “تريزيغيه:.

خط الهجوم: أحمد مصطفى “زيزو”، وسام أبو علي وحسين الشحات.

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