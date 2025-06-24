عاجل: أسباب تعرض المواطنين لاختراقات من تطبيقات عالمية خارج مصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أسباب تعرض المواطنين لاختراقات من تطبيقات عالمية خارج مصر.

وأكد أن أكثر من 75% من الدول بياناتها في الخارج، وهناك عدد كبير من المواطنين في مصر تعرضوا لاختراقات من تطبيقات عالمية خارج مصر.

وقال «بدوي»، خلال لقاء له لبرنامج «الساعة 6»، عبر فضائية «الحياة»، إن الاختراق السيبراني الذي تستخدمه الدول الآن في مواجهة العدو بكافة أشكاله أصبح السلاح الأساسي للدول في مواجهة العدو.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أي متجر يحصل على البطاقة سواء عالمي أو محلى فهو مخالف لمواد قانون حماية البيانات الشخصية.

وأشار إلى أن هناك دول لا يطلقون رصاصة واحدة لكن يستخدمون السلاح السيبراني في مواجهة العدو، وتعطيل البنية التحتية، وتعطيل مطارات ومحطات كهرباء ومياه.