عاجل: خروج الأتليتي من الباب الخلفي لبطولة … وما الجديد في ذلك؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الإعلامي جوسيب بيدريرول عن توديع أتلتيكو مدريد كأس العالم للأندية مبكرًا.

بيدريرول قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“الأتليتي يفشل، والمدرب دييغو سيميوني لا يزال يفتقر إلى النقد الذاتي”.

“إنه المزيد من نفس الشيء”.

هي إشارة منه إلى أن حال الفريق في هذا المونديال لا يختلف تمامًا عن حاله في جميع بطولات الموسم الماضي، فكلها غادر منها من الباب الخلفي، ومن الواضح أن الوضع سوف يستمر كذلك طالما أن سيميوني متمسك بمنصبه كمدربًا للروخي بلانكوس.