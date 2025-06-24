عاجل: ليونيل ميسي في كأس العالم 2022: ملحمة أسطورية بأرقام خيالية

شكرا لاهتمامكم بخبر ليونيل ميسي في كأس العالم 2022: ملحمة أسطورية بأرقام خيالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: ما فعله الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في كأس العالم 2022 لا يمكن وصفه إلا بالخيالي.

وخلال سبع مباريات في المونديال، قدّم عرضًا كرويًا لا يُنسى قاد به الأرجنتين لتحقيق اللقب بعد انتظار دام 36 عامًا.

أرقامه الفردية:

•لعب: 7 مباريات / 690 دقيقة

•سجل: 7 أهداف (6 باليسرى، 1 باليمنى)

•صنع: 3 أهداف

•مساهمات مباشرة بالأهداف: 10 من أصل 15 (66%)

•تسديدات: 32

•مراوغات ناجحة: 15

•تقييم شامل: 8.25

•رجل المباراة: 5 مرات

•سجل في كل الأدوار (المجموعات – ثمن – ربع – نصف – نهائي)

•هدف كل 69 دقيقة

الجوائز والإنجازات:

•بطل كأس العالم

•أفضل لاعب في البطولة

•الحذاء الفضي

•أكثر من ساهم بالأهداف، أكثر من صنع، أكثر من سجل، أكثر من حسم رجل المباراة، وأكثر من سجل فرصًا محققة.

أرقام تاريخية لم تُكسر:

•أكثر من لعب مباريات ودقائق كأس عالم

•أكثر من سجل أهداف بالأدوار المختلفة

•أول من يسجل بكل أدوار البطولة في نسخة واحدة

•أول من يحقق جائزة رجل المباراة 11 مرة

•أكثر لاعب سجل أهداف في البطولات الكبرى مع المنتخب (50 مساهمة)

أداؤه حسب كل مباراة:

• السعودية: هدف

• المكسيك: هدف + أسيست + رجل المباراة

• بولندا: تأثير شامل بدون تسجيل

• أستراليا: هدف + رجل المباراة

• هولندا: هدف + أسيست + رجل المباراة

• كرواتيا: هدف + أسيست + رجل المباراة

• فرنسا: هدف + رجل المباراة