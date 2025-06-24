عاجل: الانتقادات الموجهة إلى سيميوني … غير عادلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ دافع الصحفي خوانفي سانز بيريز عن المدرب دييغو سيميوني، بسبب كثرة الانتقادات التي تعرض لها بعد توديع أتلتيكو مدريد كأس العالم للأندية مبكرًا.

سانز قال خلال تصريح له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“بدون سيميوني، الأتليتي سيحتل المركز السادس في الليغا”.

هي إشارة منه إلى أن فضل التشولو على الروخي بلانكوس لا يزال كبيرًا للغاية، ولولاه لما نافس الفريق من الأساس في المستوى العالي طيلة السنوات الماضية.