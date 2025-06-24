عاجل: موقف ويليامز من رحيل شقيقه المرتقب إلى برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي خوانفي سانز بيريز موقف النجم إيناكي ويليامز من رحيل شقيقه المرتقب إلى برشلونة.

سانز قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“إيناكي يمر بأوقات معقدة في أتليتك بيلباو”.

“إنه يعتقد أن شقيقه نيكو يُعامل بشكل غير عادل”.

هي إشارة منه إلى أن الأخ متضامن تمامًا مع أخيه، ومندهش في ذات التوقيت من سوء المعاملة التي يلقاها الأخير سواء من جانب الجماهير الباسكية أو حتى إدارة النادي نفسها.