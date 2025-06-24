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عاجل: موقف ويليامز من رحيل شقيقه المرتقب إلى برشلونة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي خوانفي سانز بيريز موقف النجم إيناكي ويليامز من رحيل شقيقه المرتقب إلى برشلونة.

سانز قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“إيناكي يمر بأوقات معقدة في أتليتك بيلباو”.

“إنه يعتقد أن شقيقه نيكو يُعامل بشكل غير عادل”.

هي إشارة منه إلى أن الأخ متضامن تمامًا مع أخيه، ومندهش في ذات التوقيت من سوء المعاملة التي يلقاها الأخير سواء من جانب الجماهير الباسكية أو حتى إدارة النادي نفسها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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