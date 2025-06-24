عاجل: أوبلاك بعد وداع المونديال: الفرصة كانت ثمينة ولم نستغلها.. والقرارات التحكيمية غامضة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، عن خيبة أمله الشديدة عقب خروج فريقه من بطولة كأس العالم للأندية 2025، رغم فوزه 1-0 على بوتافوجو البرازيلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأشار إلى أن الفريق لم يستغل الفرص المتاحة، مع تأثير سلبي لقرارات التحكيم.

وقال أوبلاك في تصريحات بعد المباراة: “لم يكن أداؤنا كافيًا، الكرة لم تدخل الشباك. لو سجلنا في الشوط الأول، لكانت الأمور أسهل بكثير في الثاني. نشعر بخيبة أمل كبيرة”.

وانتقد الحارس السلوفيني بعض القرارات التحكيمية، مضيفًا: “بصراحة، لا أعرف ماذا حدث. قرارات الحكم كانت كما هي. لو حصلنا على ركلة الجزاء، ربما سجلنا، وكان ذلك سيغير مجريات الشوط الثاني. دخولنا غرفة الملابس بالتعادل جعل الأمور أكثر تعقيدًا”.

وعن أداء الفريق في البطولة، أوضح: “قدمنا كل ما لدينا في المباراتين الثانية والثالثة، لكن في المباراة الأولى لم نكن في مستوانا، وهذا عاقبنا. مثل هذه الأخطاء لا يجب أن تحدث في بطولة بهذا الحجم”.

كان جريزمان رفض لوم الحكام، وقال “الحكام يرتكبون أخطاء أحيانًا، لكن لا يجب أن نركز على ذلك. علينا النظر إلى أنفسنا وتدارك خطائنا، ففي بعض الأحيان لم نكن في المستوى المطلوب.”