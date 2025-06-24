عاجل: بن رمضان صفقة من العيار الثقيل..وتقييم الجهاز الفني سابق لأوانه

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشاد حسام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بصفقات الأهلي الجديدة، مؤكدًا أن التونسي محمد علي بن رمضان يعد من أبرز التعاقدات التي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عاشور، خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج “يا مساء الأنوار” على قناة MBC مصر 2، إن بن رمضان يمتلك قدرات كبيرة ويجيد اللعب في أكثر من مركز، متوقعًا ارتفاع مستواه بشكل أكبر مع زيادة حالة الانسجام داخل الفريق.

وأضاف عاشور: “من المبكر تقييم الجهاز الفني الجديد بقيادة خوسيه ريبيرو، لأنه لا يزال في بداية مشواره مع الفريق، وهناك عدد من الصفقات الجديدة تحتاج إلى وقت للتأقلم”.

وتابع: “أتمنى أن ينجح الأهلي في التسجيل مبكرًا أمام بورتو، مع تجهيز أكثر من سيناريو للتعامل مع التراجع البدني المحتمل في الشوط الثاني”.

وعن غياب مروان عطية، أبدى عاشور دهشته من استبعاد المالي أليو ديانج من التشكيلة الأساسية في أول مباراتين، مشددًا على أن ديانج لاعب مميز وقادر على أداء الأدوار الدفاعية والهجومية بكفاءة.

وأشار إلى أنه يفضل تواجد الثنائي محمد علي بن رمضان وحمدي فتحي في وسط الملعب، لما يتمتعان به من حلول فردية وإمكانيات فنية عالية، مع اختيار أحمد سيد زيزو للجناح الأيمن، وأحد الثنائي أشرف بن شرقي أو محمود حسن تريزيجيه للجناح الأيسر.

واختتم عاشور تصريحاته بالتأكيد على أن المدير الفني الحالي لن يُقدم على تغيير طريقة اللعب، متوقعًا استمرار الاعتماد على رباعي دفاعي، خاصة في ظل عدم تجربة اللعب بثلاثة في الخط الخلفي حتى الآن.