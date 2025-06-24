عاجل: خلال 24 ساعة.. ترامب يعلن الجدول الزمني لوقف حرب إسرائيل وإيران

شكرا لاهتمامكم بخبر خلال 24 ساعة.. ترامب يعلن الجدول الزمني لوقف حرب إسرائيل وإيران والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الإثنين، التوصل إلى اتفاق نهائي بين إسرائيل وإيران لوقف شامل لإطلاق النار، يتضمن

جدولاً زمنياً مدته 24 ساعة لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل نحو أسبوعين بين الجانبين، وبلغت ذروتها مع تبادل الضربات الجوية والصاروخية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن الاتفاق ينص على بدء وقف إطلاق النار من الجانب الإيراني بعد 6 ساعات من الإعلان، يعقبه وقف موازٍ من الجانب الإسرائيلي بعد مرور 12 ساعة. وأضاف أن الطرفين سيلتزمان بالهدنة بشكل متتالٍ، وصولًا إلى انتهاء الحرب رسميًا بعد 24 ساعة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن وقف إطلاق النار سيترافق مع تنفيذ الطرفين «لمهامهما النهائية الجارية»، على أن يلتزم كل جانب «بالسلم والاحترام» خلال فترة الهدنة. وتابع: «على افتراض أن كل شيء سيسير كما ينبغي – وهو ما سيحدث – أهنئ كلا البلدين على امتلاكهما الشجاعة والذكاء لإنهاء هذه الحرب».

ووصف ترامب ما حدث بأنه «إنجاز كبير منع اندلاع حرب طويلة كانت ستدمر الشرق الأوسط بالكامل»، مشيرًا إلى أن «حرب الأيام الـ12» ستنتهي خلال يوم واحد فقط، في ما يُعد تحوّلًا كبيرًا في مسار التصعيد الذي هدد أمن المنطقة خلال الأيام الماضية.

وأكد ترامب أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات غير معلنة عبر وسطاء إقليميين ودوليين، دون أن يكشف عن تفاصيل المبادرة التي أفضت إلى هذا التفاهم. ووجه في ختام رسالته دعوات بالبركة لإسرائيل، وإيران، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة، والعالم أجمع.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب أيام من التصعيد غير المسبوق، بدأت بهجوم إسرائيلي على منشآت نووية إيرانية، ورد إيراني بصواريخ على قواعد أمريكية وإسرائيلية، قبل أن تبدأ مؤشرات التهدئة بالظهور في الساعات الأخيرة.

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