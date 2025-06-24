عاجل: رقم سلبي جديد لسيميوني مع أتلتيكو مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - ودّع أتلتيكو مدريد الإسباني بطولة كأس العالم للأندية 2025، على الرغم من تحقيقه فوزًا صعبًا على بوتافوجو البرازيلي بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسجّل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87، ليمنح فريقه النقاط الثلاث. ورغم ذلك، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بمجموعته، خلف بوتافوجو وباريس سان جيرمان، ليودّع البطولة مبكرًا.

وأشارت شبكة الإحصائيات العالمية “أوبتا” إلى أن هذا الخروج يُعدّ الثالث لأتلتيكو مدريد في دور المجموعات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، بعد فشله في تخطي هذه المرحلة في دوري أبطال أوروبا خلال موسمي 2017-2018 و2022-2023.