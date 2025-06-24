عاجل: نسيان أول مباراتين مفتاح الفوز أمام بورتو

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد وليد سليمان، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن فريق بالميراس البرازيلي سيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز على إنتر ميامي الأمريكي في ختام دور المجموعات بمونديال الأندية، من أجل تصدر المجموعة وتفادي مواجهة الخصوم الأقوياء في الأدوار التالية.

وقال وليد سليمان، خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج “يا مساء الأنوار” على قناة MBC مصر 2، إن المواجهة أمام إنتر ميامي ستكون حاسمة لبالميراس.

وأضاف سليمان: “على لاعبي الأهلي نسيان أول مباراتين والتركيز فقط في لقاء بورتو، من أجل تقديم أداء قوي وتحقيق الانتصار، ثم انتظار ما ستسفر عنه نتيجة لقاء بالميراس وإنتر ميامي”.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن يفضل وجود جناح أيمن يجيد اللعب بالقدم اليسرى، وهي نقطة مهمة يمكن من خلالها تشكيل خطورة على مرمى المنافس، مشيرًا إلى أن هذا العنصر لم يظهر بالشكل المطلوب في لقاءات الأهلي السابقة بكأس العالم للأندية.

وعن الجانب البدني والتحول من الدفاع للهجوم، قال سليمان إن الفريق يعاني من تراجع بدني ملحوظ خاصة في الشوط الثاني من المباريات، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعود جزئيًا للمجهود البدني، وجزئيًا لعدم انسجام المدير الفني الجديد حتى الآن ومعرفته بإمكانيات لاعبيه بشكل كامل.