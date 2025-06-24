عاجل: تزامنا مع إعلان ترامب عن جدول وقف الحرب.. تصعيد إسرائيلي إيراني متبادل

شكرا لاهتمامكم بخبر تزامنا مع إعلان ترامب عن جدول وقف الحرب.. تصعيد إسرائيلي إيراني متبادل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جدول زمني لإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران خلال 24 ساعة، شهدت الساعات الأولى من صباح الثلاثاء تصعيدًا على الجبهتين، في مؤشر على أن التصعيد لا يزال قائمًا.

ويُنتظر دخول اتفاق التهدئة حيّز التنفيذ تدريجيا خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ترامب يعلن الاتفاق ويمهّد لوقف الحرب

في وقت سابق، قال ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» إن اتفاقًا كاملًا وشاملًا تم بين إسرائيل وإيران على وقف لإطلاق النار يبدأ بعد نحو 6 ساعات، ويستمر مبدئيًا 12 ساعة، على أن يُعلَن بعد 24 ساعة «انتهاء حرب الأيام الـ12».

وأكد أن «الطرفين سيلتزمان خلال فترات التهدئة بالاحترام وعدم التصعيد»، مضيفًا: «ربما يمكن لإيران الآن أن تتجه نحو السلام، وسأشجّع إسرائيل على أن تفعل الشيء نفسه».

إسرائيل تدعو لإخلاء مناطق بطهران

في المقابل، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة تُظهر منطقة وسط طهران ودعا السكان لإخلائها، قبل أن يُسمع دويّ انفجارات عنيفة في العاصمة الإيرانية، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس» عند الساعة 21:55 بتوقيت غرينتش.

واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية داخل إيران فجر الثلاثاء، موجّهًا إنذارًا عاجلًا إلى سكان العاصمة طهران لإخلاء منطقة محددة في «المربع 7»، تمهيدًا لضرب أهداف عسكرية في الموقع، في تصعيد جديد يسبق دخول اتفاق وقف إطلاق النار المعلن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيّز التنفيذ.

قال الجيش الإسرائيلي إن الإنذار يشمل منطقة محددة بالأحمر في خريطة نُشرت عبر قنوات رسمية، موضحًا أن الضربات ستستهدف «بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني» في المنطقة. ودعا السكان إلى الامتناع عن الاقتراب من الموقع خلال الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الجيش تدمير منصة صاروخية إيرانية كانت معدّة لاستهداف طائرات إسرائيلية، ضمن العمليات الجوية المستمرة منذ انطلاق الحرب بين الجانبين قبل 12 يومًا.

ويأتي هذا التصعيد في وقت دقيق، وسط ترقّب لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي، والذي من المفترض أن يبدأ بعد ساعات، على أن يُعلن رسميًا نهاية الحرب خلال 24 ساعة.

إيران تدعو لإخلاء «رمات غان»



وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية بأن طهران أصدرت تحذيرًا عاجلًا مساء الإثنين لسكان منطقة «رمات غان» قرب تل أبيب تطالبهم فيه بالإخلاء، فيما بدا تمهيدًا لهجوم إيراني جديد قبيل سريان الاتفاق المرتقب.

ترقّب لدخول الهدنة حيّز التنفيذ

الضربات المتبادلة جاءت في توقيت بالغ الحساسية، قبل ساعات من سريان وقف إطلاق النار المتوقع.

وحتى اللحظة، لم يُعلَن رسميًا بدء الهدنة، فيما تبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان التصعيد سيتوقف فعلًا أم سيتواصل.

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