عاجل: ترامب يعلن نهاية الحرب بين إيران وإسرائيل خلال 6 ساعات

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وقف الحرب بين إسرائيل وإيران

وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على منصة “تروث سوشال”: “تهانينا للجميع! تم التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي بين إسرائيل وإيران على وقف شامل وكامل لإطلاق النار (بعد نحو ست ساعات من الآن، عند انتهاء كل من إسرائيل وإيران من مهامهما الأخيرة الجارية)، وذلك لمدة 12 ساعة، وعندها سيتم اعتبار الحرب قد انتهت رسميا!”.

وأضاف ترامب: “وفقا للاتفاق، ستبدأ إيران وقف إطلاق النار أولا، وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وعند الساعة 24 سيتم إعلان النهاية الرسمية لـ”حرب الـ12 يوما” باحتفاء عالمي، وخلال كل مرحلة من وقف إطلاق النار، سيلتزم الطرف الآخر بالسلم والاحترام”.

واستكمل: “بناء على افتراض أن كل شيء سيتم كما هو مخطط له – وهو ما سيحدث – أود أن أهنئ كلا البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة، والشجاعة، والذكاء لإنهاء ما يجب أن يُطلق عليه “حرب الاثني عشر يوما”.

وتابع الرئيس الأمريكي: “لقد كانت حربا كان يمكن أن تستمر لسنوات، وتدمّر الشرق الأوسط بأكمله – لكنها لم تفعل، ولن تفعل أبدا!”.

واختتم: “بارك الله في إسرائيل، وبارك الله في إيران، وبارك الله في الشرق الأوسط، وبارك الله في الولايات المتحدة الأمريكية، وبارك الله في العالم!”.

الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية

وشنت إيران هجوما واسعا على القواعد الأمريكة في المنطقة مساء أمس الإثنين حيث سُمع دوي انفجارات في سماء العاصمة القطرية الدوحة بعد استهادف قاعدة العديد.

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير كان “ضعيفًا للغاية”، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات بين القوات الأميركية أو وقوع أضرار تُذكر نتيجة الضربة.

وأوضح ترامب أن 13 صاروخًا من أصل 14 أطلقتها إيران قد تم اعتراضها بنجاح، واصفًا الرد الإيراني على الهجوم الأميركي الذي استهدف منشآت نووية بأنه “ضعيف جدًا وغير مؤثر”.