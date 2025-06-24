عاجل: سيميوني بعد الخروج من المونديال: ست نقاط لم تكن سيئة.. لكن مباراة باريس عاقبتنا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن إحباطه الشديد عقب خروج فريقه من بطولة كأس العالم للأندية 2025، رغم تحقيقه انتصارين في دور المجموعات.

وأشار إلى أن الخسارة أمام باريس سان جيرمان كانت السبب الرئيسي في الخروج المبكر.

وقال سيميوني بعد مباراة بوتافوجو، التي فاز فيها فريقه 1-0: “نغادر البطولة ونحن نشعر بالإحباط لعدم التأهل. حصدنا 6 نقاط، وهو أمر ليس سيئًا، لكن مباراة باريس عاقبتنا، حيث كانت كل الظروف ضدنا”.

وعن قرار تحكيمي مثير للجدل برفض احتساب ركلة جزاء لفريقه، أوضح: “راجع الحكم لقطة سابقة لتجنب احتساب الخطأ، وهذا السيناريو يتكرر. نعرف ما يجب تحسينه، وهذه التجربة ستعزز تطورنا”.

وأضاف: “لن أركز على ركلة الجزاء. أهنئ بوتافوجو، فقد دافع وهاجم بقوة، مما منحه فرصًا أكبر للنجاح”.

واختتم سيميوني تصريحاته بدعم لاعبيه، قائلاً: “أنا فخور بجهود اللاعبين. قدمنا كل ما لدينا، فزنا بمباراتين من 3، لكن للأسف ودعنا البطولة”.