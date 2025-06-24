عاجل: الزمالك يضع شرطا وحيدا لرحيل مدافعه

عدن - ياسمين عبد العظيم - طلب مدافع الزمالك الشاب أحمد رفاعي (22 عاما) من إدارة النادي الأبيض الرحيل، ليبحث عن تجربة جديدة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

وعلم كووورة من مصادره الخاصة داخل الزمالك أن أحمد رفاعي تواصل مع أحد أعضاء مجلس الإدارة وطلب الحصول على الاستغناء الخاص به من أجل الرحيل.

وأكد المصدر أن “عضو مجلس الزمالك رفض طلب رفاعي بالرحيل مجانا، وطلب منه إحضار عرض للنادي من أجل السماح له بالرحيل”.

وكان المدرب الأسبق للزمالك، جيسوالدو فيريرا قد صعد رفاعي للفريق الأول للمرة الأولى عام 2022، بينما تم تجديد عقده لمدة 4 سنوات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل وضع اسمه في قائمة الانتظار.