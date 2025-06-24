عاجل: تأهل باريس سان جيرمان وبوتافوجو إلى دور الـ16 بمونديال الأندية

شكرا لاهتمامكم بخبر تأهل باريس سان جيرمان وبوتافوجو إلى دور الـ16 بمونديال الأندية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - حسم باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الحصول على المركز الأول والثاني فى المجموعة الثانية من دور المجموعات برصيد 6 نقاط وجاء خلفهما إتليتكو مدريد الإسباني بنفس الرصيد لكنه احتل المركز الثالث بفارق الأهداف

حكيمي

باريس سان جيرمان يتأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة الثانية

تأهل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية بعد تحقيق الفوز على حساب منافسه نادي سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وافتتح باريس سان جيرمان التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق النجم الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، الذي يقدم أداءَ متميزَا ولافتَا منذ انضمامه إلى النادي الباريسي قادمًا من نابولي الإيطالي.

بينما نجح النجم المغربي أشرف حكيمي في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد تمريرة رائعة من زميله برادلي باركولا.

وبهذا الفوز الثمين، رفع نادي باريس سان جيرمان رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة ترتيب جدول المجموعة الثانية ضامنًا التأهل إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بينما يتواجد نادي سياتل في المركز الرابع والأخير دون نقاط.

إتليتكو مدريد

وتأهل بوتافوجو البرازيلي رغم الهزيمة من إتليتكو مدريد

تأهل بوتافوجو البرازيلي، إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم الهزيمة من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني

في الدقائق الأخيرة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاء الهدف الأول والوحيد في المباراة لصالح نادي أتلتيكو مدريد في الدقيقة 87 عن طريق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

وحاول نادي بوتافوجو الحفاظ على شباكه نظيفة دون أهداف، ولكن لم ينجح في ذلك بعد أن أحرز النادي الإسباني هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ورغم هذا الفوز لم ينجح نادي أتلتيكو مدريد في التأهل إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

حيث يتواجد في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط متساويًا مع باريس سان جيرمان صاحب المركز الأول وبوتافوجو صاحب المركز الثاني، ولكنهم نجحوا في الصعود بفضل فارق الأهداف.